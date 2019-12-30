Магазин «Матрас.ру» в Новочеркасске

«Матрас.ру» — это крупнейший в России интернет-магазин матрасов, мебели и сопутствующих товаров. Магазин работает круглосуточно без выходных и праздников. Мы доставляем заказы по всей России. Магазин имеет статус официального дилера, поэтому мы гарантируем вам лучшую цену и обеспечиваем быструю доставку по Новочеркасску и Ростовская область напрямую от завода-изготовителя без наценок посредников.

Мы выполнили больше 700 000 заказов и обладаем огромным опытом в своем деле. Мы знаем, как подобрать матрас для человека с весом 150 кг. Можем организовать доставку на Курильские острова. Помним, что хрупкой девушке будет тяжело натягивать чехол, если матрас нужно приподнимать за углы. Знаем, какую кровать не будет драть ваш кот. Проследим, чтобы транспортная компания сделала жесткую обрешетку для вашего заказа, если это необходимо. Сможем изготовить матрас, который от края до края закроет пол в детской комнате, и занесем его в узкую дверь.